Shows são adiados - Reprodução

Publicado 23/01/2026 16:04

Iguaba Grande - Os shows do Iguaverão, previstos para este final de semana na Praça da Estação, foram adiados devido à previsão de chuva.

A medida foi tomada para garantir a segurança do público, dos artistas e das equipes envolvidas no evento.

As novas datas já foram confirmadas.

Na sexta-feira (30), a partir das 22h, o grupo Bokaloka se apresenta no palco. No sábado (31), às 16h, será a vez do Pagode da Enseada.

No domingo (1º), a cantora Paulinha Azevedo se apresenta a partir das 18h, no Mirante Dona Célia.

O Sunset Mirante e as modalidades esportivas, que fazem parte da programação do Iguaverão, foram adiados para os dias 6 de fevereiro e 31 de janeiro, respectivamente.

Foi reforçado que os eventos serão realizados com segurança e organização.