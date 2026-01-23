Shows são adiadosReprodução

Renata Cristiane
Iguaba Grande - Os shows do Iguaverão, previstos para este final de semana na Praça da Estação, foram adiados devido à previsão de chuva.
A medida foi tomada para garantir a segurança do público, dos artistas e das equipes envolvidas no evento.
As novas datas já foram confirmadas.
Na sexta-feira (30), a partir das 22h, o grupo Bokaloka se apresenta no palco. No sábado (31), às 16h, será a vez do Pagode da Enseada.
No domingo (1º), a cantora Paulinha Azevedo se apresenta a partir das 18h, no Mirante Dona Célia.
O Sunset Mirante e as modalidades esportivas, que fazem parte da programação do Iguaverão, foram adiados para os dias 6 de fevereiro e 31 de janeiro, respectivamente.
Foi reforçado que os eventos serão realizados com segurança e organização.