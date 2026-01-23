Shows são adiadosReprodução
As novas datas já foram confirmadas.
Shows do Iguaverão com Bokaloka, Pagode da Enseada e Paulinha Azevedo são adiados devido ao mau tempo
As apresentações terão novas datas definidas e o público poderá conferir os shows em locais e horários atualizados
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
Shows do Iguaverão, em Iguaba Grande, mudam de local e serão realizados na Praça da Estação
Devido ao mau tempo, além da mudança do local dos shows, o Sunset Mirante foi adiado para o dia 6 de fevereiro e as modalidades esportivas na orla para o dia 31 de janeiro
Agricultura de Iguaba Grande recebe novos maquinários para fortalecer o apoio ao produtor rural
Os equipamentos foram adquiridos por meio de um convênio com o Ministério da Agricultura
Carro atinge motociclista na RJ-106, em Iguaba, e motorista foge
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (21); placa do veículo ficou no local e ajuda na identificação
