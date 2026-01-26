Acidente - Região dos Lagos Notícias

Publicado 26/01/2026 14:16

Iguaba Grande - Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na segunda-feira (26) na orla de Iguaba Grande. A colisão ocorreu nas proximidades de um supermercado e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no atendimento à vítima e acionaram o helicóptero para o resgate aeromédico.



De acordo com as primeiras informações, a batida teve forte impacto e deixou o motociclista em estado de saúde gravíssimo. Diante da gravidade do quadro, os socorristas optaram pelo transporte aéreo até uma unidade hospitalar com estrutura adequada para atendimento de alta complexidade.



Informações preliminares e ainda não oficiais apontam que a vítima sofreu ferimentos severos em um dos membros inferiores, o que demandaria procedimentos médicos especializados. Até o momento, porém, não há boletim médico oficial atualizado sobre o estado de saúde do motociclista.



Relatos de testemunhas indicam que o carro teria cruzado à frente da motocicleta em um trecho de via de mão dupla com sinalização de dupla proibição. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda será analisada pelas autoridades competentes.



A área foi isolada para o atendimento da ocorrência e para os trabalhos de apuração. O caso segue sob investigação.