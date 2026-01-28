Banda Dona Kátia e Felipe Pitta - Reprodução

Publicado 28/01/2026 17:29

Iguaba Grande - O Mirante Dona Célia será palco de mais uma edição do Sunset Mirante nesta sexta-feira (30), a partir das 19h, reunindo música ao vivo e uma vista privilegiada do pôr do sol.

O evento contará com apresentações da Banda Dona Kátia e do cantor Felipe Pitta, que prometem animar o público com um repertório voltado ao pop rock.

A programação é dedicada aos grandes clássicos e sucessos que marcaram época, trazendo ao palco músicas conhecidas do gênero, além de muita energia e interação com o público. A proposta do Sunset Mirante é unir boa música, ambiente agradável e um cenário natural que já se tornou referência para eventos culturais na região.

Aberto ao público, o evento é uma opção de lazer para quem busca curtir a noite ao som de pop rock, em um espaço que valoriza a experiência musical aliada ao visual do mirante.