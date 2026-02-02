Estrangeiro e brasileiro são presos por tráfico - Reprodução/PM

Publicado 02/02/2026 15:38

Iguaba Grande - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante um patrulhamento do PROEIS na Estrada de Sapeatiba, em Iguaba Grande. A ação ocorreu após policiais observarem os suspeitos em atitude considerada suspeita, realizando a troca de objetos em via pública.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam sete pinos de uma substância branca com características semelhantes à cocaína. Dois pinos estavam com o estrangeiro identificado como Ashraf, enquanto outros cinco foram encontrados com o brasileiro Luciano.

Questionados no local, Ashraf afirmou ter adquirido a droga de Luciano, informação que foi confirmada pelo próprio. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, a ocorrência foi registrada e foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. O material apreendido permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.