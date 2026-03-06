De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o motociclista ficou ferido e permaneceu caído no chão aguardando o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. - Reprodução/ Fala Iguaba

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o motociclista ficou ferido e permaneceu caído no chão aguardando o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.Reprodução/ Fala Iguaba

Publicado 06/03/2026 14:09

Iguaba Grande - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (5), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do antigo Camping, em Iguaba Grande, no sentido São Pedro da Aldeia.



De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o motociclista ficou ferido e permaneceu caído no chão aguardando o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.



Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.