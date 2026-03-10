Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram em um carro branco logo após o furto.Reprodução
Homens são presos por furto em farmácia de Iguaba Grande
Operação da 3ª Companhia garante prisão de envolvidos em crime
Movimentações no governo de Dr Serginho marcam bastidores em Cabo Frio
Prefeito fala em botão de pânico para mulheres e articula possível troca na chefia de gabinete
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Acidente entre carro e moto é registrado na RJ-106 em Iguaba Grande
Motociclista ficou ferido e aguardou atendimento do Corpo de Bombeiros após a colisão na Rodovia Amaral Peixoto
Castro inaugura Faetec e elogia prefeita Daniela Soares: 'jovem educadora'
Durante a cerimônia, governador também anunciou novo batalhão da PM e destacou investimentos do Estado no município
