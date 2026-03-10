Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram em um carro branco logo após o furto. - Reprodução

Publicado 10/03/2026 15:26

Iguaba Grande - Dois homens foram detidos neste sábado (7) após furtarem uma farmácia na cidade de Iguaba Grande. A ocorrência mobilizou equipes da 3ª Companhia da Polícia Militar, após o crime ser identificado e comunicado ao comandante da unidade pela Central de Monitoramento do município.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram em um carro branco logo após o furto. Com as informações repassadas pelo sistema de monitoramento, as guarnições montaram um cerco tático para localizar o veículo.

O automóvel foi interceptado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Barbudo, em Araruama. Os dois homens foram conduzidos para a 118ª DP, em Araruama, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação.