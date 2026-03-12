Atletas e visitantes devem ocupar a orla durante a etapa do circuito em Iguaba Grande.Reprodução
A disputa acontece na arena montada na Praia do Popeye, um dos pontos tradicionais da modalidade na cidade. Ao todo, cerca de 70 a 80 atletas devem participar da competição.
A programação começa na sexta-feira (13) com treinos livres, permitindo que os jogadores se adaptem às condições da arena e da quadra. Já as disputas oficiais serão realizadas no sábado (14) e domingo (15), sempre a partir das 8h.
Um dos destaques desta edição é a participação de atletas vindos do Nordeste, algo inédito no torneio. Entre eles está Rogério Cássio, atual recordista nordestino da modalidade. Também participam jogadores de São Paulo, Ilha Grande e diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, ampliando o intercâmbio esportivo entre diferentes regiões.
No sábado, além das partidas tradicionais, o público poderá acompanhar a disputa que elegerá o Rei e a Rainha da Praia, uma das atrações mais aguardadas da programação.
A expectativa é que o evento reúna atletas, moradores e turistas na orla, fortalecendo a presença do frescobol na cidade e movimentando o cenário esportivo da Região dos Lagos.
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