Secretaria de Esporte destaca que participação no campeonato fortalece o desenvolvimento dos atletas. - Reprodução

Secretaria de Esporte destaca que participação no campeonato fortalece o desenvolvimento dos atletas.Reprodução

Publicado 13/03/2026 13:15

Iguaba Grande - A Quadra Poliesportiva de Iguaba Grande vai receber, no próximo sábado (14), partidas do Campeonato Carioca de Basquete com a participação do Iguaba Basquete e do Flamengo, nas categorias de base.



A programação inclui três jogos: a equipe Sub-15 joga às 10h, a Sub-17 às 11h30 e a Sub-19 às 13h.



Segundo a secretaria de Esporte, a participação das equipes no campeonato contribui para o desenvolvimento dos atletas. O secretário de Esporte comentou sobre o confronto.



“O Campeonato Carioca é uma competição de alto nível e ver nossos atletas enfrentando uma equipe tradicional como o Flamengo mostra o quanto o basquete de Iguaba tem evoluído. Convidamos toda a população para comparecer à quadra, apoiar nossos jovens e prestigiar o esporte da cidade”, disse.



A entrada será gratuita, e a população pode comparecer para acompanhar os jogos e apoiar os atletas de Iguaba Grande.