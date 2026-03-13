Secretaria de Esporte destaca que participação no campeonato fortalece o desenvolvimento dos atletas.Reprodução
A programação inclui três jogos: a equipe Sub-15 joga às 10h, a Sub-17 às 11h30 e a Sub-19 às 13h.
Segundo a secretaria de Esporte, a participação das equipes no campeonato contribui para o desenvolvimento dos atletas. O secretário de Esporte comentou sobre o confronto.
“O Campeonato Carioca é uma competição de alto nível e ver nossos atletas enfrentando uma equipe tradicional como o Flamengo mostra o quanto o basquete de Iguaba tem evoluído. Convidamos toda a população para comparecer à quadra, apoiar nossos jovens e prestigiar o esporte da cidade”, disse.
A entrada será gratuita, e a população pode comparecer para acompanhar os jogos e apoiar os atletas de Iguaba Grande.
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