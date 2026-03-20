A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada e contou com o apoio de uma viatura do trânsito para atender a ocorrência. - Reprodução

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada e contou com o apoio de uma viatura do trânsito para atender a ocorrência.Reprodução

Publicado 20/03/2026 14:23

Iguaba Grande - Um homem foi preso em flagrante por suspeita de agredir uma mulher em Iguaba Grande. A ocorrência foi registrada após a vítima procurar atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I) do bairro Cidade Nova e relatar as agressões.



A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada e contou com o apoio de uma viatura do trânsito para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, a equipe iniciou diligências imediatamente após o chamado.



O suspeito foi localizado na Rua Viseu, no Centro do município. Ele foi abordado pelos agentes e conduzido, junto com a vítima, para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).



Após a apresentação do caso à autoridade policial, o homem permaneceu preso em flagrante. O caso segue sob investigação.

