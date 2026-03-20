A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada e contou com o apoio de uma viatura do trânsito para atender a ocorrência.Reprodução
A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada e contou com o apoio de uma viatura do trânsito para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, a equipe iniciou diligências imediatamente após o chamado.
O suspeito foi localizado na Rua Viseu, no Centro do município. Ele foi abordado pelos agentes e conduzido, junto com a vítima, para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).
Após a apresentação do caso à autoridade policial, o homem permaneceu preso em flagrante. O caso segue sob investigação.
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