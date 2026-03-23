As vítimas prestaram depoimento ainda no local, e não houve registro de feridos. - Reprodução

As vítimas prestaram depoimento ainda no local, e não houve registro de feridos.Reprodução

Publicado 23/03/2026 15:30

Iguaba Grande - Dois homens foram presos em flagrante na tarde de quarta-feira (18) após um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Iguabinha, em Iguaba Grande. A ação resultou na recuperação de cerca de R$ 6 mil em dinheiro, cinco celulares e maços de cigarro.



De acordo com a ocorrência, equipes da operação Iguaba Grande Presente foram acionadas logo após o crime, registrado na Rua Altieri de Melo Santos. Com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento da prefeitura, os agentes conseguiram identificar os suspeitos e traçar um cerco na região.



A dupla foi localizada nas proximidades do local do roubo e detida pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes recuperaram cinco aparelhos celulares, dinheiro em espécie e três pacotes de cigarros levados durante a ação criminosa.



As vítimas prestaram depoimento ainda no local, e não houve registro de feridos.



Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Iguaba Grande, onde o caso foi registrado e permanece sob investigação.