As vítimas prestaram depoimento ainda no local, e não houve registro de feridos.Reprodução
De acordo com a ocorrência, equipes da operação Iguaba Grande Presente foram acionadas logo após o crime, registrado na Rua Altieri de Melo Santos. Com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento da prefeitura, os agentes conseguiram identificar os suspeitos e traçar um cerco na região.
A dupla foi localizada nas proximidades do local do roubo e detida pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes recuperaram cinco aparelhos celulares, dinheiro em espécie e três pacotes de cigarros levados durante a ação criminosa.
As vítimas prestaram depoimento ainda no local, e não houve registro de feridos.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Iguaba Grande, onde o caso foi registrado e permanece sob investigação.
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