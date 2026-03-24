A criança afirmou ainda que era levada para locais ligados ao tráfico de drogas. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícias

A criança afirmou ainda que era levada para locais ligados ao tráfico de drogas.Reprodução/ Região dos Lagos Notícias

Publicado 24/03/2026 18:25

Iguaba Grande - Arraial do Cabo realizou, neste domingo (22), o 1º Festival das Águas, na Praça de Figueira, em referência ao Dia Mundial da Água. O evento reuniu moradores e visitantes com programação voltada à conscientização ambiental, atividades culturais e ações ligadas às tradições locais.



Um dos destaques da programação foi a Corrida de Caícos, que contou com a participação de 22 competidores em um percurso de 300 metros na lagoa. A dupla Cauê e Luan ficou em primeiro lugar na disputa.



Durante o evento, foi lançada a Jornada Cultural Oceânica, iniciativa voltada à integração entre preservação ambiental e a história do município.



A programação incluiu rodas de conversa sobre a Rota Cabista, o sentimento de pertencimento e a relação da população com a água, além de debates sobre a atuação de mulheres em atividades ligadas à lagoa e ao mar.



O festival também contou com apresentação do Coletivo Humanos e exposição de artesanato local. Na área gastronômica, pescadores prepararam tainhas assadas e outros pratos à base de frutos do mar, como risoto de mexilhão.



O encerramento teve apresentações do cantor Diogo Costa e do grupo Bom Astral. O evento foi organizado por secretarias municipais, com participação da FIPAC.



