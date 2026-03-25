A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos.Reprodução
Homem é detido após agredir enteada durante briga em família em Iguaba Grande
Criança tentou defender a mãe e precisou de atendimento médico após agressões
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Encontro em Arraial debate turismo integrado em torno da lagoa de Araruama
Ideia passa pela integração dos municípios do entorno, com a criação de roteiros conjuntos, fortalecimento da economia e ampliação da experiência para moradores e visitantes
Daniela Soares avança em Brasília por universidade federal
A proposta é transformar Araruama em um polo educacional na Região dos Lagos, ampliando o acesso ao ensino gratuito e reduzindo a dependência de deslocamento para outros centros
Criança relata agressões após recusar a fazer comida para a mãe em Iguaba Grande
Denúncia inclui violência com objeto e possível exposição a ambientes ligados ao tráfico de drogas
Fábio do Pastel acompanha despedida de Cláudio Castro e reforça alianças no RJ
Comitiva aldeense também se encontrou com o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, em um movimento que reforça o diálogo e o posicionamento do grupo para as próximas eleições
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Premiação do MEC em Brasília destaca avanço educacional e reforça compromisso das gestões com ensino de qualidade
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