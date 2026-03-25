A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos. - Reprodução

A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos.Reprodução

Publicado 25/03/2026 17:02

Iguaba Grande - Um homem foi detido pela Guarda Municipal nesta terça-feira (24) após agredir a própria enteada durante uma discussão com a companheira, mãe da criança, em Iguaba Grande. O caso mobilizou a Patrulha Maria da Penha e terminou com a vítima encaminhada para atendimento médico.

Segundo informações, a menina tentou intervir para defender a mãe no momento da briga e acabou sendo atingida pelo agressor com golpes de vassoura.

A Patrulha Maria da Penha acionou apoio de uma equipe da Guarda Municipal, que realizou a condução do suspeito.

A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos. Ela apresentava hematomas nas costas e inchaço na região do supercílio, causados pelas agressões.

O homem e as vítimas foram encaminhados para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), onde o caso foi registrado.