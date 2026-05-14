Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros após perceberem a fumaça e o avanço das chamas.Reprodução/
Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros após perceberem a fumaça e o avanço das chamas. Além do risco de propagação do fogo, moradores relataram preocupação com possíveis prejuízos à fauna local, já que a área possui vegetação e presença de animais silvestres.
Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou registro de feridos.
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