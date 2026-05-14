As equipes realizaram buscas e encontraram a jovem na Praça Edyla Pinheiro, no Centro da cidade.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia
De acordo com informações divulgadas, a Central de Monitoramento do município acionou os agentes após o registro do desaparecimento. As equipes realizaram buscas e encontraram a jovem na Praça Edyla Pinheiro, no Centro da cidade.
Após a localização, a jovem foi levada até a residência da família e entregue ao pai. Segundo as informações, o familiar agradeceu aos agentes envolvidos na ocorrência.
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