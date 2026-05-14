As equipes realizaram buscas e encontraram a jovem na Praça Edyla Pinheiro, no Centro da cidade. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

As equipes realizaram buscas e encontraram a jovem na Praça Edyla Pinheiro, no Centro da cidade.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 14/05/2026 15:13

Iguaba Grande - Uma jovem de 25 anos, identificada como Pessoa com Deficiência (PCD), que estava desaparecida em Iguaba Grande, foi localizada nesta semana por equipes do programa Segurança Presente.



De acordo com informações divulgadas, a Central de Monitoramento do município acionou os agentes após o registro do desaparecimento. As equipes realizaram buscas e encontraram a jovem na Praça Edyla Pinheiro, no Centro da cidade.



Após a localização, a jovem foi levada até a residência da família e entregue ao pai. Segundo as informações, o familiar agradeceu aos agentes envolvidos na ocorrência.

