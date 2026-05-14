Com o impacto, a jovem foi atropelada e morreu antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito.Reprodução/
Mulher morre atropelada por caminhão em Iguaba Grande
Vítima estava em uma bicicleta elétrica no momento do acidente no bairro Capivara
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Durante agenda no município, pré-candidato a governador elogiou a cidade: "Vocês moram na cidade mais bonita desse Estado. Pessoal de Búzios e do Rio de Janeiro que me perdoem, mas Arraial do Cabo é osso de vencer"
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