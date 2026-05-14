Com o impacto, a jovem foi atropelada e morreu antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. - Reprodução/

Com o impacto, a jovem foi atropelada e morreu antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito.Reprodução/

Publicado 14/05/2026 16:09

Iguaba Grande - Uma mulher identificada como Ayane Silveira dos Santos, de 26 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (13) após um acidente envolvendo um caminhão e uma bicicleta elétrica no bairro Capivara, em Iguaba Grande.

O caso aconteceu no cruzamento da Rua Leão com a Rua São Paulo. Segundo informações registradas na ocorrência, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz relatou que fazia uma conversão à direita para fazer uma entrega de material de construção e não percebeu a bicicleta elétrica devido ao ponto cego do veículo, vindo assim a atingir a vítima.

Com o impacto, a jovem foi atropelada e morreu antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito.

Ainda de acordo com a ocorrência, uma criança de 9 anos que acompanhava a vítima foi encontrada chorando após o acidente e retirada do local por familiares antes da chegada da polícia. Ela era afilhada de Ayane e não teve ferimentos graves.

Moradores relataram ter ouvido um forte barulho no momento da colisão. A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, e o corpo foi removido após os procedimentos técnicos.

O caso foi registrado na 129ª Delegacia de Polícia como acidente de trânsito com vítima fatal.