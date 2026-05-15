Ao todo, serão disponibilizadas 400 inscrições, encerradas automaticamente após o preenchimento total. - Reprodução/

Ao todo, serão disponibilizadas 400 inscrições, encerradas automaticamente após o preenchimento total.Reprodução/

Publicado 15/05/2026 16:09

Iguaba Grande - Iguaba Grande realizará mais uma edição do Cicloturismo Rural, evento que faz parte da programação pelos 31 anos de emancipação do município. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (14) e terão número limitado de vagas.

Ao todo, serão disponibilizadas 400 inscrições, encerradas automaticamente após o preenchimento total. A concentração e a largada acontecerão às 7h, na Praça da Estação, local que também receberá os participantes ao fim do percurso.

O trajeto terá 14 quilômetros e passará por ruas do bairro Vila Nova, pela Lagoa do Bulcão e pela Orla da Laguna de Araruama. Segundo a organização, o percurso possui nível de dificuldade leve e poderá ser realizado por participantes de diferentes faixas etárias.

Após a conclusão do circuito, os ciclistas participarão de uma programação na Praça da Estação, com café da manhã, atrações e entrega de medalhas de participação.