Segundo informações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as vítimas e roubaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro e celulares. Reprodução/ Região dos Lagos Notícias
Conhecidos por atuarem no segmento de eventos, tendas e shows na região, o casal retornava de um trabalho em Nova Friburgo quando foi surpreendido pelos criminosos ao chegar em casa.
Segundo informações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as vítimas e roubaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro e celulares. Após a ação, os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia.
Imagens das câmeras de segurança da residência foram divulgadas nas redes sociais e mostram a movimentação dos suspeitos dentro da casa.
Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.
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