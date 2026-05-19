Segundo informações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as vítimas e roubaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro e celulares. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícias

Segundo informações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as vítimas e roubaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro e celulares. Reprodução/ Região dos Lagos Notícias

Publicado 19/05/2026 15:43

Iguaba Grande - Os empresários Gustavo Marroffino e Palloma Torres foram vítimas de um assalto dentro da própria residência, na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Canellas City, em Iguaba Grande.



Conhecidos por atuarem no segmento de eventos, tendas e shows na região, o casal retornava de um trabalho em Nova Friburgo quando foi surpreendido pelos criminosos ao chegar em casa.



Segundo informações, dois homens armados invadiram o imóvel, renderam as vítimas e roubaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro e celulares. Após a ação, os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia.



Imagens das câmeras de segurança da residência foram divulgadas nas redes sociais e mostram a movimentação dos suspeitos dentro da casa.



Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.