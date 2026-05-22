De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. - Reprodução/

De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. Reprodução/

Publicado 22/05/2026 14:22

Iguaba Grande - Um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na entrada da Estrada do Arrastão, em Iguaba Grande.



De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros de Iguaba Grande foram acionadas e realizaram o socorro no local.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.



Por conta da ocorrência, o trânsito apresentou lentidão no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pela região.