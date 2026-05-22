De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. Reprodução/
De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros de Iguaba Grande foram acionadas e realizaram o socorro no local.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.
Por conta da ocorrência, o trânsito apresentou lentidão no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pela região.
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