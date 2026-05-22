De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. Reprodução/

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Renata Cristiane
Iguaba Grande - Um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na entrada da Estrada do Arrastão, em Iguaba Grande.

De acordo com as primeiras informações, duas pessoas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros de Iguaba Grande foram acionadas e realizaram o socorro no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.

Por conta da ocorrência, o trânsito apresentou lentidão no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pela região.