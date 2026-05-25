Com auxílio das câmeras de monitoramento, os agentes conseguiram localizar e abordar o veículo. - Reprodução/

Com auxílio das câmeras de monitoramento, os agentes conseguiram localizar e abordar o veículo.Reprodução/

Publicado 25/05/2026 17:57

Iguaba Grande - Um Fiat Scudo com sinais de adulteração e possível ligação com um veículo roubado foi recuperado na tarde deste domingo (24), em Iguaba Grande, durante uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e da Central de Monitoramento do município.

Segundo a ocorrência, as equipes receberam informações de que o automóvel, suspeito de envolvimento em um roubo registrado anteriormente, estaria trafegando pela RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, no sentido São Pedro da Aldeia. Com auxílio das câmeras de monitoramento, os agentes conseguiram localizar e abordar o veículo.

O condutor foi identificado como L.A.S.. De acordo com os policiais, ele apresentou informações consideradas inconsistentes sobre a origem do carro, afirmando ter pego o veículo emprestado para buscar ferramentas em Cabo Frio.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram irregularidades nas placas do automóvel. Com apoio de um scanner automotivo, foram constatadas divergências entre os dados eletrônicos e os registros do veículo abordado.

Ainda conforme a ocorrência, a análise apontou ligação com um automóvel que possuía registro de roubo. A perícia foi acionada e confirmou a adulteração.

O caso foi encaminhado para a autoridade policial de plantão para as medidas cabíveis.