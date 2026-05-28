O furto foi registrado pelas câmeras da Central de Monitoramento, que auxiliaram na identificação do homem logo após o crime. Reprodução/
De acordo com as informações, o furto foi registrado pelas câmeras da Central de Monitoramento, que auxiliaram na identificação do homem logo após o crime. Após pegar a motocicleta, o elemento tentou fugir, mas teria colidido com um carro durante a tentativa de escapar.
Depois da colisão, as autoridades de Iguaba entraram em contato com equipes de segurança da região, o que contribuiu para a localização do suspeito em Saquarema, onde ele foi preso.
O prefeito Fabinho destacou a atuação da Central de Monitoramento no caso e afirmou que o sistema de câmeras tem sido importante para auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade e no reforço da segurança pública no município.
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