O furto foi registrado pelas câmeras da Central de Monitoramento, que auxiliaram na identificação do homem logo após o crime. - Reprodução/

O furto foi registrado pelas câmeras da Central de Monitoramento, que auxiliaram na identificação do homem logo após o crime. Reprodução/

Publicado 28/05/2026 21:13

Iguaba Grande - Uma motocicleta utilizada por um entregador da farmácia Nova Farma foi furtada em plena luz do dia nesta quarta-feira (27), em Iguaba Grande. O acusado acabou preso após uma rápida ação integrada entre a Central de Monitoramento do município e equipes policiais da região.



De acordo com as informações, o furto foi registrado pelas câmeras da Central de Monitoramento, que auxiliaram na identificação do homem logo após o crime. Após pegar a motocicleta, o elemento tentou fugir, mas teria colidido com um carro durante a tentativa de escapar.



Depois da colisão, as autoridades de Iguaba entraram em contato com equipes de segurança da região, o que contribuiu para a localização do suspeito em Saquarema, onde ele foi preso.



O prefeito Fabinho destacou a atuação da Central de Monitoramento no caso e afirmou que o sistema de câmeras tem sido importante para auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade e no reforço da segurança pública no município.

