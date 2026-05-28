Durante a verificação da ocorrência, os agentes identificaram que um dos envolvidos era alvo de um mandado de prisão em aberto.Reprodução/
De acordo com as informações divulgadas pelas equipes de segurança, fios e outros objetos retirados da casa teriam sido vendidos posteriormente em um estabelecimento de reciclagem da cidade.
Durante a verificação da ocorrência, os agentes identificaram que um dos envolvidos era alvo de um mandado de prisão em aberto. A ação contou com a atuação conjunta de equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Iguaba Grande.
Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.
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