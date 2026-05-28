Durante a verificação da ocorrência, os agentes identificaram que um dos envolvidos era alvo de um mandado de prisão em aberto. - Reprodução/

Durante a verificação da ocorrência, os agentes identificaram que um dos envolvidos era alvo de um mandado de prisão em aberto.Reprodução/

Publicado 28/05/2026 21:20

Iguaba Grande - Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de associação ao tráfico de drogas foi conduzido à delegacia na tarde desta quarta-feira (27), em Iguaba Grande, durante uma ocorrência que investigava a invasão de uma residência e o furto de materiais do imóvel.



De acordo com as informações divulgadas pelas equipes de segurança, fios e outros objetos retirados da casa teriam sido vendidos posteriormente em um estabelecimento de reciclagem da cidade.



Durante a verificação da ocorrência, os agentes identificaram que um dos envolvidos era alvo de um mandado de prisão em aberto. A ação contou com a atuação conjunta de equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Iguaba Grande.



Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.