Momento em que a mãe da criança grava um vídeo relatando o suposto assédio.Foto: Reprodução
Segundo a mãe, a criança brincava no quintal da residência enquanto ela preparava o almoço. O imóvel é cercado por muro e o portão estava trancado com cadeado. No entanto, a estrutura possui frestas que permitem a visualização entre a rua e o interior da casa.
De acordo com o relato, um homem passou pela via, observou a menina e seguiu caminho. Pouco depois, teria retornado ao local e parado em frente ao portão da residência. A mãe afirma que o homem teria praticado um ato obsceno enquanto simulava amarrar os cadarços do tênis.
Ainda segundo Jéssika, ela só tomou conhecimento do ocorrido após a própria filha relatar o que havia presenciado. Em seguida, decidiu tornar o caso público por meio das redes sociais.
De acordo com informações divulgadas pela família, imagens de câmeras de segurança da região deverão ser analisadas pela 129ª Delegacia de Polícia para auxiliar na apuração dos fatos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.