Momento em que a mãe da criança grava um vídeo relatando o suposto assédio. - Foto: Reprodução

Momento em que a mãe da criança grava um vídeo relatando o suposto assédio.Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2026 15:08

Uma moradora de Iguaba Grande, identificada como Jéssika, utilizou as redes sociais para relatar um episódio que teria ocorrido no último domingo (31) envolvendo sua filha, de 6 anos.



Segundo a mãe, a criança brincava no quintal da residência enquanto ela preparava o almoço. O imóvel é cercado por muro e o portão estava trancado com cadeado. No entanto, a estrutura possui frestas que permitem a visualização entre a rua e o interior da casa.



De acordo com o relato, um homem passou pela via, observou a menina e seguiu caminho. Pouco depois, teria retornado ao local e parado em frente ao portão da residência. A mãe afirma que o homem teria praticado um ato obsceno enquanto simulava amarrar os cadarços do tênis.



Ainda segundo Jéssika, ela só tomou conhecimento do ocorrido após a própria filha relatar o que havia presenciado. Em seguida, decidiu tornar o caso público por meio das redes sociais.



De acordo com informações divulgadas pela família, imagens de câmeras de segurança da região deverão ser analisadas pela 129ª Delegacia de Polícia para auxiliar na apuração dos fatos.