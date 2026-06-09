O acusado permaneceu preso em flagrante pelo crime de receptação - Reprodução

O acusado permaneceu preso em flagrante pelo crime de receptaçãoReprodução

Publicado 09/06/2026 20:11

Iguaba Grande - Uma perseguição policial terminou com a recuperação de um carro roubado e a prisão de um homem de 24 anos na noite deste domingo (7), em Iguaba Grande. A ação mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Central de Monitoramento do município.

Segundo as investigações, um Chevrolet Onix azul vinha sendo monitorado após informações apontarem que o veículo estaria sendo utilizado no transporte de drogas entre Araruama e Iguaba Grande. O automóvel foi identificado pelos operadores da Central de Monitoramento entrando na cidade pela região do bairro Estação.

Com a localização repassada em tempo real às equipes de patrulhamento, os policiais encontraram o veículo no bairro Sopotó e deram ordem de parada ao motorista. O condutor, no entanto, não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.

A perseguição terminou na Avenida Iguabela, onde o carro foi interceptado. Durante a abordagem, os agentes constataram que o automóvel apresentava indícios de clonagem. Após a verificação dos sinais identificadores e consulta ao sistema da PM, foi confirmado que o veículo era produto de roubo.

De acordo com a polícia, o próprio motorista admitiu que o carro era clonado. Ainda segundo os agentes, ele possui diversas anotações criminais, utilizava tornozeleira eletrônica e estava em liberdade condicional no momento da abordagem.

Além do veículo recuperado, um segundo automóvel ligado à ocorrência foi apreendido, assim como R$ 290 em dinheiro.

O caso foi registrado inicialmente na 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) e posteriormente encaminhado para a 118ª DP de Araruama, central de flagrantes da região. O acusado permaneceu preso em flagrante pelo crime de receptação, enquanto os veículos ficaram apreendidos para os procedimentos legais.