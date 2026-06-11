Torcida vai se reunir na Praça da Estação Reprodução
Iguaba Grande vai exibir jogos do Brasil na Praça da Estação
Projeto "Estação da Copa" estreia neste sábado (13), com transmissão da partida contra Marrocos e show da cantora Thali Lima após o jogo
Iguaba Grande vai exibir jogos do Brasil na Praça da Estação
Projeto "Estação da Copa" estreia neste sábado (13), com transmissão da partida contra Marrocos e show da cantora Thali Lima após o jogo
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
De PL a PT: inauguração de diretório do PSDB reúne diversos políticos em Araruama
Pré-candidatura de Thiago Moura é oficializada em ato com várias lideranças, entre elas, a prefeita Daniela Soares, Eduardo Paes, Diego Quaquá e Murillo Gouvêa
Após sucesso do aniversário da cidade, Fabinho Costa inicia planejamento da FLIG 2026
Reunião do prefeito com comandantes da PM reforçou o alinhamento para garantir segurança e estrutura na próxima edição da Feira Literária
Daniela Soares reforça parceria com a Polícia Civil para ampliar ações de segurança em Araruama
Prefeita recebeu o novo delegado da 118ª DP, Evaristo Pontes, e alinhou estratégias integradas com foco na proteção da população e no fortalecimento das instituições
Alexandre Martins intensifica vistorias e anuncia reforma de todas as praças de Búzios
Prefeito afirma que melhorias já estavam planejadas, propõe o "SOS Saúde Mental" e deixa aberta a possibilidade de retorno do ex-secretário Luiz Romano ao governo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.