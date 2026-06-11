Torcida vai se reunir na Praça da Estação - Reprodução

Torcida vai se reunir na Praça da Estação Reprodução

Publicado 11/06/2026 17:14

Iguaba Grande - Torcer pelo Brasil em meio a amigos, familiares e muita animação. Essa é a proposta da “Estação da Copa”, iniciativa da Prefeitura de Iguaba Grande que vai transformar a Praça da Estação em um ponto de encontro para moradores e visitantes durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A estreia acontece neste sábado (13), quando o Brasil enfrenta o Marrocos. A concentração está marcada para as 17h, e o público poderá acompanhar a partida em um grande telão instalado no local, preparado especialmente para receber os torcedores em um ambiente de confraternização e lazer.

E a programação não termina com o apito final. Após o jogo, a festa continua com show da cantora Thali Lima, garantindo música e entretenimento para quem permanecer na praça.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Turismo e, segundo a secretária Carla Valle, o objetivo é fazer de cada partida da Seleção um momento de união para a cidade.

“Queremos transformar cada jogo do Brasil num momento de união, alegria e celebração para nossa população. A Estação da Copa foi pensada para que moradores e visitantes possam torcer juntos, em um ambiente seguro, acolhedor e preparado para receber a todos”, destacou.

A Prefeitura informou que as datas e horários das próximas transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Praça da Estação serão divulgados previamente pelas redes sociais oficiais do município.