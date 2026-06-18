Mulher sendo detida em Iguaba Grande - Foto: Reprodução

Mulher sendo detida em Iguaba Grande Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2026 16:07

Uma mulher suspeita de participar de uma quadrilha especializada em golpes por telefone e fraudes via Pix foi presa na manhã desta quarta-feira (17) em Iguaba Grande. A ação faz parte de uma operação interestadual que também teve alvos em Goiás, São Paulo e outras cidades do país.

A prisão foi realizada por agentes da 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), em apoio ao Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Polícia Civil de Goiás, responsável pela investigação.

Segundo as apurações, a organização criminosa atuava aplicando golpes em vítimas de diferentes estados por meio de ligações telefônicas e transferências bancárias fraudulentas. De acordo com a Polícia Civil, a mulher presa teria recebido em sua conta bancária valores obtidos com os crimes investigados.

Além de Iguaba Grande, a operação também foi realizada em São Pedro da Aldeia. Ainda segundo a corporação, mais de dez investigados foram alvos das ações, que ocorreram simultaneamente em diferentes localidades.

A investigação é conduzida pela Polícia Civil de Goiás e busca identificar todos os integrantes do grupo, bem como o caminho percorrido pelo dinheiro obtido através das fraudes.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.