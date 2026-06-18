Mulher sendo detida em Iguaba Grande Foto: Reprodução
Mulher é presa em Iguaba durante operação contra quadrilha suspeita de golpes por telefone e Pix
Investigação aponta que suspeita recebeu dinheiro obtido por meio de fraudes aplicadas em vítimas de vários estados
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Sonho do IFRJ em Araruama ganha força após novo passo de Daniela Soares junto ao MEC
Após reuniões em Brasília, prefeita envia carta de compromisso ao MEC e formaliza o interesse do município para implantação da unidade
Marcelo Magno anuncia início dos pagamentos do PIPE em julho
Programa garante incentivo mensal para estudantes da rede municipal de Arraial do Cabo e prevê bônus para alunos aprovados. Beneficiários também receberão os valores retroativos de março, abril e maio
Aproximação entre vice-prefeito de Cabo Frio, prefeito de Búzios e Eduardo Paes chama atenção
Miguel Alencar é presença constante ao lado de Alexandre Martins e levanta questionamentos sobre o futuro político do ex-aliado do prefeito cabo-friense Dr. Serginho (PL)
De olho em 2026, Eduardo Paes e Vantoil Martins destacam potencial da Ilha dos Dinossauros em Iguaba
Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
Daniela Soares entrega nova quadra e escola revitalizada em São Vicente após anos de demandas
Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
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