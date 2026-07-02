Identificação em Iguaba Grande - Foto: Reprodução

Identificação em Iguaba GrandeFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 16:12

Um carro com indícios de clonagem foi apreendido em Iguaba Grande após ser identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento da cidade. A ação mobilizou equipes da Central de Monitoramento, do RAS e do Setor Fox, que localizaram o veículo, realizaram a abordagem e encaminharam o motorista e o automóvel para a delegacia.

A ocorrência começou quando o Centro de Inteligência, Monitoramento e Segurança detectou, por meio das câmeras com leitura de placas, um veículo com suspeita de irregularidade circulando pelo município. As informações foram repassadas em tempo real às equipes de segurança, que conseguiram interceptar o carro.

Na Delegacia de Polícia, o veículo passou por uma inspeção inicial e permaneceu apreendido. Agora, o automóvel será submetido à perícia técnica, que vai confirmar a identificação e a procedência.

Durante a checagem, os agentes também constataram que o motorista possui antecedentes criminais por estelionato. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação culposa e permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais e o esclarecimento dos fatos.

De acordo com a administração municipal, a ocorrência reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança e do uso da tecnologia no monitoramento urbano. Iguaba Grande conta com um Centro de Inteligência, Monitoramento e Segurança que funciona 24 horas por dia, utilizando câmeras com leitura automática de placas e outros recursos tecnológicos para auxiliar a Guarda Municipal e as forças policiais na prevenção e no combate à criminalidade.

Segundo o município, esse modelo de atuação tem contribuído para tornar as ações mais rápidas e eficientes, ampliando a capacidade de resposta das equipes e fortalecendo a segurança da população.