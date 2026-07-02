Foto do evento em Iguaba Grande - Foto: Reprodução

Foto do evento em Iguaba GrandeFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 16:18

A Praça da Estação, em Iguaba Grande, será palco do Arraiá Arretado, que acontece entre os dias 3 e 5 de julho. Com entrada gratuita, o evento promete reunir moradores e visitantes em uma programação repleta de música, comidas típicas, apresentações culturais e atrações para toda a família.

Durante os três dias de festa, o público poderá aproveitar shows ao vivo, quadrilhas profissionais, recreação infantil e uma ampla variedade de pratos tradicionais das festas julinas, como pamonha, milho, canjica, baião de dois, caldos, espetinhos e outras delícias típicas.

O evento contará ainda com uma área kids, oferecendo atividades recreativas para as crianças em um espaço preparado para garantir diversão com segurança.

Na sexta-feira (3), a programação acontece das 17h às 23h. Já no sábado (4) e no domingo (5), a festa começa ao meio-dia e segue até as 23h.

Promovido na Praça da Estação, o Arraiá Arretado chega como um dos eventos mais aguardados do calendário de inverno de Iguaba Grande, reunindo cultura popular, gastronomia e entretenimento em um ambiente pensado para toda a família.

Programação

Sexta-feira: 17h às 23h

Trio de Forró Pé de Serra – Trio Nova Geração

Quadrilha Junina da Rua do Fogo

Vitória Gabi – Sertanejo, Piseiro e Arrocha

Sábado: 12h às 23h

Recreação Infantil

Quadrilha Junina da Rua do Fogo

Trio de Forró Pé de Serra – Rebeca Monteiro

Raylane Mendes – Sertanejo, Piseiro e Arrocha

Domingo: 12h às 23h

Recreação Infantil

Quadrilha Junina do Sepies

Trio de Forró – Os 3 Nordestinos

Jogo do Brasil

Priscila Belotti – Sertanejo, Piseiro e Arrocha