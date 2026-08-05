O acusado, identificado como S.R.B., foi encontrado nas proximidades da residência da vítimaPolícia Civil
Mulher foge para delegacia e ex é preso em Iguaba Grande
Suspeito foi localizado próximo à residência da vítima e preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência
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Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
LATAM confirma voo para Cabo Frio
A partir de dezembro deste ano serão quatro voos semanais e passagens começam a ser vendidas ainda nesta semana
Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
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