O acusado, identificado como S.R.B., foi encontrado nas proximidades da residência da vítima - Polícia Civil

O acusado, identificado como S.R.B., foi encontrado nas proximidades da residência da vítimaPolícia Civil

Publicado 05/08/2026 17:50

Iguaba Grande - Uma mulher procurou ajuda na delegacia após encontrar o ex-companheiro em frente à própria residência, aguardando a chegada dela, na manhã desta terça-feira (4), em Iguaba Grande. O homem acabou preso em flagrante por descumprimento de uma medida protetiva de urgência.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi até a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) pedindo socorro. Ela relatou que o ex-companheiro estava próximo à casa onde mora e que, diante da situação, conseguiu fugir e buscar abrigo na unidade policial.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher já possuía outros registros de ocorrência contra o suspeito.

Após o relato, agentes iniciaram as buscas para localizar o homem, com apoio da Guarda Municipal. O acusado, identificado como S.R.B., foi encontrado nas proximidades da residência da vítima, no bairro Estação, e recebeu voz de prisão.

A reportagem tentou localizar a defesa de S.R.B. para um posicionamento sobre o caso, mas não conseguiu contato até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.