A prisão preventiva foi determinada pela JustiçaReprodução
Corretor é preso por estelionato imobiliário em Iguaba Grande
Investigação aponta que vítimas teriam sofrido prejuízos em negociações de compra e venda de propriedades
Corretor é preso por estelionato imobiliário em Iguaba Grande
Investigação aponta que vítimas teriam sofrido prejuízos em negociações de compra e venda de propriedades
Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Mulher foge para delegacia e ex é preso em Iguaba Grande
Suspeito foi localizado próximo à residência da vítima e preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência
Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.