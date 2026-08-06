A prisão preventiva foi determinada pela Justiça - Reprodução

A prisão preventiva foi determinada pela JustiçaReprodução

Publicado 06/08/2026 18:40 | Atualizado 06/08/2026 18:41

Segundo a investigação, o suspeito recebia valores de vítimas sob a promessa de venda e transferência de imóveis, mas as negociações não eram formalizadas regularmente, o que teria provocado prejuízos financeiros.

De acordo com a Polícia Civil, há mais de dez registros de ocorrência relacionados ao mesmo tipo de fraude envolvendo o investigado, com casos registrados desde 2008. As apurações indicam que as ações teriam seguido um mesmo padrão. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações sobre o caso sejam repassadas de forma anônima pelo telefone (22) 98831-8020. O sigilo das denúncias é garantido.