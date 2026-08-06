A prisão preventiva foi determinada pela JustiçaReprodução

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Renata Cristiane
Iguaba Grande - Policiais civis da 129ª DP (Iguaba Grande) prenderam, na tarde desta quarta-feira (5), o corretor de imóveis, investigado por suspeita de estelionato imobiliário. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça após pedido apresentado pela autoridade policial.
Segundo a investigação, o suspeito recebia valores de vítimas sob a promessa de venda e transferência de imóveis, mas as negociações não eram formalizadas regularmente, o que teria provocado prejuízos financeiros.
De acordo com a Polícia Civil, há mais de dez registros de ocorrência relacionados ao mesmo tipo de fraude envolvendo o investigado, com casos registrados desde 2008. As apurações indicam que as ações teriam seguido um mesmo padrão. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil solicita que informações sobre o caso sejam repassadas de forma anônima pelo telefone (22) 98831-8020. O sigilo das denúncias é garantido.