Durante uma discussão, o homem, identificado como R.A.E.S., teria atingido a companheira com uma sanduicheira - Polícia Civil

Durante uma discussão, o homem, identificado como R.A.E.S., teria atingido a companheira com uma sanduicheiraPolícia Civil

Publicado 06/08/2026 18:56

Iguaba Grande - Uma mulher conseguiu escapar de uma sequência de agressões e buscar ajuda na 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) na manhã desta quarta-feira (5). Pouco tempo depois, o - Uma mulher conseguiu escapar de uma sequência de agressões e buscar ajuda na 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) na manhã desta quarta-feira (5). Pouco tempo depois, o homem apontado como autor da violência foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil, com apoio da Central de Monitoramento da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a violência aconteceu no início da manhã, enquanto o casal arrumava a filha para ir à escola. Durante uma discussão, o homem, identificado como R.A.E.S., teria atingido a companheira com uma sanduicheira. O eletrodoméstico quebrou com a força do impacto e, em seguida, segundo o relato da vítima, ele passou a dar socos e chutes no rosto e no corpo dela.

Após as agressões, o criminoso saiu de casa levando a filha do casal para a escola. A mulher aproveitou o momento para deixar o imóvel e procurar atendimento na delegacia.

Segundo a corporação, a vítima chegou à unidade com lesões aparentes. A equipe iniciou imediatamente as buscas e acionou a Central de Monitoramento para localizar o veículo utilizado pelo acusado.

Com auxílio das câmeras e do trabalho de inteligência, o automóvel foi encontrado poucos minutos depois na Rua das Rosas, no bairro Jardim Solares. O homem foi abordado pelos policiais e confessou a agressão, afirmando apenas: “Fiz besteira”.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher. A Polícia Civil informou que o preso será encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.