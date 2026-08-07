Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e 5,3 nos anos finais do Ensino FundamentalFoto: Reprodução
Iguaba Grande lidera o Ideb 2025 entre municípios da região
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e 5,3 nos anos finais do Ensino Fundamental, garantindo o melhor desempenho regional no IDEB 2025
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