Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e 5,3 nos anos finais do Ensino Fundamental - Foto: Reprodução

Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e 5,3 nos anos finais do Ensino FundamentalFoto: Reprodução

Publicado 07/08/2026 15:33

Iguaba Garnde - A cidade conquistou o 1º lugar na Região dos Lagos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2025. A cidade conquistou o 1º lugar na Região dos Lagos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2025. Com nota 6,8 nos anos iniciais e 5,3 nos anos finais do Ensino Fundamental , o município registrou o melhor desempenho entre as cidades da região e manteve a liderança no principal indicador da qualidade da educação básica no país.

O resultado reforça o desempenho da rede municipal de ensino e evidencia a continuidade do trabalho desenvolvido na valorização dos profissionais da educação, no fortalecimento das práticas pedagógicas, no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e nos investimentos voltados à qualidade do ensino.

Para o secretário municipal de Educação, Fred Carvalho, a conquista é resultado do esforço conjunto de professores, gestores, equipes pedagógicas, servidores, estudantes e famílias. “Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo. Manter Iguaba Grande entre os melhores desempenhos da Região dos Lagos é fruto de um trabalho sério, construído diariamente por professores, gestores, equipes pedagógicas, servidores, alunos e famílias. Mais do que celebrar uma boa colocação, comemoramos a consolidação de uma educação, que transforma vidas e prepara nossos estudantes para o futuro”, destacou o secretário.

O IDEB é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. O índice leva em consideração o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar, servindo como referência para avaliar a qualidade do ensino oferecido pelas redes públicas e privadas em todo o país.

De acordo com a administração municipal, a manutenção da liderança regional reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com políticas públicas voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à oferta de um ensino cada vez mais eficiente, inclusivo e de qualidade. O resultado também reflete o trabalho desenvolvido por professores, equipes pedagógicas, estudantes e famílias ao longo do período avaliado.