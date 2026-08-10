Polícia Civil vai analisar o material recebido e investigar o caso - Reprodução

Polícia Civil vai analisar o material recebido e investigar o casoReprodução

Publicado 10/08/2026 18:06

Iguaba Grande - Consultas, atendimentos clínicos e até castrações realizadas em um estabelecimento de Iguaba Grande entraram na mira da fiscalização veterinária. O - Consultas, atendimentos clínicos e até castrações realizadas em um estabelecimento de Iguaba Grande entraram na mira da fiscalização veterinária. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) registrou um boletim de ocorrência na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), na última quarta-feira (5), para apurar uma suspeita de exercício ilegal da profissão.

A denúncia foi formalizada pelo Departamento de Fiscalização do Conselho depois que relatos chegaram pelos canais oficiais. Segundo o CRMV-RJ, documentos, imagens e outros arquivos foram entregues à Polícia Civil para ajudar na apuração.

Entre os atendimentos citados estão consultas, procedimentos clínicos e cirúrgicos, incluindo castrações. O Conselho afirma que os registros apresentados indicariam que essas atividades estariam sendo realizadas de maneira irregular no estabelecimento.

De acordo com o CRMV-RJ, a situação pode representar riscos à saúde e ao bem-estar dos animais, além de possíveis impactos para a saúde pública.

Agora, caberá à Polícia Civil analisar o material recebido, investigar as circunstâncias dos atendimentos e verificar se houve exercício ilegal da profissão ou eventual responsabilidade pelos fatos.

O nome do estabelecimento não foi divulgado pelo CRMV-RJ. O espaço segue aberto para manifestação.