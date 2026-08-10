Polícia Civil vai analisar o material recebido e investigar o casoReprodução
Consultas e castrações irregulares viram caso de polícia em Iguaba
CRMV-RJ registrou boletim de ocorrência após receber denúncias sobre atendimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos que teriam sido realizados de forma irregular
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Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Iguaba Grande lidera o Ideb 2025 entre municípios da região
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e 5,3 nos anos finais do Ensino Fundamental, garantindo o melhor desempenho regional no IDEB 2025
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Mulher foge para delegacia após ser agredida com sanduicheira em Iguaba Grande
Vítima conseguiu fugir enquanto o suspeito levava a filha do casal para a escola; prisão contou com apoio da Central de Monitoramento do município
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