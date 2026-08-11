Fogo chamou atenção de moradores - Reprodução

Fogo chamou atenção de moradoresReprodução

Publicado 11/08/2026 19:12

As chamas chamaram a atenção de pessoas que estavam na região. Até o momento, ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

As equipes permanecem no local para acompanhar a ocorrência. Também não foram divulgadas informações sobre possíveis danos provocados pelo fogo ou sobre eventual impacto no fornecimento de energia elétrica.

A reportagem tentou contato para obter mais informações sobre o caso, mas não localizou os responsáveis até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

