Fogo chamou atenção de moradoresReprodução

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Renata Cristiane
Iguaba Grande - Um poste pegou fogo na manhã desta terça-feira (11), em frente a um quiosque e nas proximidades do Popey, em Iguaba Grande. O incêndio mobilizou equipes da Guarda Municipal e da Defesa Civil, que foram ao local para atender a ocorrência e controlar a situação.
As chamas chamaram a atenção de pessoas que estavam na região. Até o momento, ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.
As equipes permanecem no local para acompanhar a ocorrência. Também não foram divulgadas informações sobre possíveis danos provocados pelo fogo ou sobre eventual impacto no fornecimento de energia elétrica.
A reportagem tentou contato para obter mais informações sobre o caso, mas não localizou os responsáveis até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.