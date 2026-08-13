Momento em que o motorista e preso pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba Grande - Foto: Reprodução

Momento em que o motorista e preso pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba GrandeFoto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 17:20

Iguaba grande - Um motorista foi preso em flagrante pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba Grande após Um motorista foi preso em flagrante pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba Grande após dirigir alcoolizado e bater em um veículo que estava estacionado, com o motorista dentro. A ocorrência aconteceu em uma rua ao lado da sede da Guarda Municipal.

No momento da colisão, dois ônibus estavam no local e universitários aguardavam para embarcar. A presença de várias pessoas aumentava o risco de a situação ter consequências ainda mais graves.

Após a batida, o motorista saiu do veículo visivelmente alterado e apresentando sinais de que havia urinado na própria roupa. Segundo as informações da ocorrência, ele também resistiu à prisão durante a abordagem dos agentes.

O motorista acabou detido em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

A reportagem tentou contato com a defesa dele, mas até o momento não obteve retorno.