Momento em que o motorista e preso pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba GrandeFoto: Reprodução
Motorista alcoolizado é preso após bater em carro estacionado em Iguaba Grande
Motorista bateu em veículo com o condutor dentro, em uma rua próxima à sede da Guarda Municipal; no local, universitários aguardavam o embarque em dois ônibus
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Crianças surpreendem prefeita Daniela Soares em Araruama
Alunos da rede municipal levaram verduras da horta da escola e conversaram com a prefeita sobre a Feira Literária da cidade
Poste pega fogo em frente a quiosque e mobiliza equipes em Iguaba Grande
Incêndio aconteceu na manhã desta terça-feira (11), nas proximidades do Popey; Guarda Municipal e Defesa Civil foram acionadas
Fabinho Costa recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
Consultas e castrações irregulares viram caso de polícia em Iguaba
CRMV-RJ registrou boletim de ocorrência após receber denúncias sobre atendimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos que teriam sido realizados de forma irregular
Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
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