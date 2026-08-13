Momento em que o motorista e preso pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba GrandeFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Iguaba grande - Um motorista foi preso em flagrante pela equipe do RET da Guarda Municipal de Iguaba Grande após dirigir alcoolizado e bater em um veículo que estava estacionado, com o motorista dentro. A ocorrência aconteceu em uma rua ao lado da sede da Guarda Municipal.
No momento da colisão, dois ônibus estavam no local e universitários aguardavam para embarcar. A presença de várias pessoas aumentava o risco de a situação ter consequências ainda mais graves.
Após a batida, o motorista saiu do veículo visivelmente alterado e apresentando sinais de que havia urinado na própria roupa. Segundo as informações da ocorrência, ele também resistiu à prisão durante a abordagem dos agentes.
O motorista acabou detido em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.
A reportagem tentou contato com a defesa dele, mas até o momento não obteve retorno.