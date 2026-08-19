A nova sede da Escola Municipal Narciso Macedo Foto: Reprodução
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Unidade será implantada na Escola Municipal Narciso Macedo, em Sapeatiba Mirim, que passa por obras para ampliação da estrutura e aumento do número de vagas
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