A nova sede da Escola Municipal Narciso Macedo - Foto: Reprodução

A nova sede da Escola Municipal Narciso Macedo Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2026 11:27

IGUABA GRANDE - O município de O município de Iguaba Grande terá a primeira escola bilíngue da rede pública municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Fabinho Costa (CID) e pelo secretário municipal de Educação, Fred Carvalho. A unidade será implantada na Escola Municipal Narciso Macedo, em Sapeatiba Mirim.

A escola passa por obras para a construção de uma nova sede, com ampliação da estrutura e da capacidade de atendimento. Com a implantação do ensino bilíngue, a unidade também deverá receber novos estudantes e ampliar a oferta de vagas para a população.

Segundo o prefeito, a proposta busca preparar os alunos para oportunidades futuras, considerando também o crescimento do setor de turismo no município.

“Iguaba Grande está avançando, principalmente na área do turismo, e isso significa que novas oportunidades de trabalho também vão surgir para os nossos jovens. Uma educação de qualidade precisa preparar nossos alunos não apenas para o presente, mas também para os desafios e as oportunidades que encontrarão no futuro. O ensino bilíngue é um investimento na formação deles e conquista cada vez mais espaço no mercado de trabalho”, destacou o prefeito Fabinho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o ensino bilíngue integra uma proposta de ampliação das possibilidades de formação dos estudantes da rede municipal.

A nova sede da Escola Municipal Narciso Macedo também terá capacidade para atender um número maior de alunos. A estrutura está sendo construída em Sapeatiba Mirim e faz parte das ações de ampliação da rede municipal de ensino.