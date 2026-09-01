Trio trafegava pela Rodovia Amaral PeixotoFala Iguaba

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Iguaba Grande - Três jovens foram flagrados, na tarde desta segunda-feira (31), circulando com bicicletas motorizadas pela Rodovia Amaral Peixoto e realizando manobras consideradas imprudentes em Iguaba Grande.
Segundo relatos, os jovens teriam entrado diversas vezes na frente de veículos que trafegavam pela via, obrigando motoristas a reduzir a velocidade para evitar possíveis colisões.

A situação gerou preocupação entre quem passava pelo trecho, principalmente por se tratar de uma rodovia com registro de acidentes graves e fatais.

Além de colocar a própria segurança em risco, a conduta também pode provocar acidentes envolvendo motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e outros usuários da rodovia.

O caso serve de alerta para a importância de redobrar a atenção e respeitar as regras de circulação e segurança no trânsito, especialmente em vias de grande movimento.
A reportagem não identificou os jovens envolvidos nem teve acesso a uma manifestação deles sobre o caso.