Trio trafegava pela Rodovia Amaral PeixotoFala Iguaba
Segundo relatos, os jovens teriam entrado diversas vezes na frente de veículos que trafegavam pela via, obrigando motoristas a reduzir a velocidade para evitar possíveis colisões.
A situação gerou preocupação entre quem passava pelo trecho, principalmente por se tratar de uma rodovia com registro de acidentes graves e fatais.
Além de colocar a própria segurança em risco, a conduta também pode provocar acidentes envolvendo motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e outros usuários da rodovia.
O caso serve de alerta para a importância de redobrar a atenção e respeitar as regras de circulação e segurança no trânsito, especialmente em vias de grande movimento.
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