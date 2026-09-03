Delegacia de Iguaba Grande - Reprodução

Delegacia de Iguaba Grande Reprodução

Publicado 03/09/2026 12:52

Iguaba Grande - O telefone toca e, do outro lado, vem uma ameaça: pessoas afirmam estar na porta do comércio e exigem dinheiro para não fazer algo contra o estabelecimento. Foi com esse tipo de abordagem que diversos comerciantes de Iguaba Grande relataram ter sido alvo de uma tentativa de golpe nesta quarta-feira (2).

A situação levou alguns comerciantes a acionarem a Polícia Militar. Em determinados casos, equipes foram até a porta dos estabelecimentos para verificar as denúncias. Segundo os relatos, os policiais constataram que não havia criminosos nos locais e identificaram a situação como uma tentativa de golpe.

A orientação para quem receber uma abordagem semelhante é não fazer PIX, depósitos ou qualquer outro tipo de pagamento. Também é importante manter a calma e não tentar confrontar ou negociar diretamente com quem estiver fazendo as ameaças.

A recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190 e repassar o máximo de informações possível, incluindo o número utilizado no contato, horário da ligação ou mensagem e o conteúdo das ameaças.

A orientação também vale para funcionários e responsáveis por estabelecimentos: diante de uma situação suspeita, é importante confirmar a informação e buscar ajuda policial antes de tomar qualquer decisão.