Homem estava urinando em frente a um estabelecimento comercialReprodução
Segundo as informações divulgadas, o homem estava urinando em frente a um estabelecimento comercial, em uma área onde havia mulheres e crianças. Registros em vídeo mostram pessoas questionando a atitude e pedindo que ele se retirasse do local.
Após alguns minutos, a Guarda Municipal chegou e iniciou a abordagem. Durante o procedimento, o homem aparentava estar alterado.
A equipe realizou os procedimentos necessários e, posteriormente, levou o homem para a 129ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A bicicleta que estava com ele também foi deixada sob os cuidados da Guarda Municipal.
De acordo com as informações divulgadas, o encaminhamento teve como objetivo registrar o caso e permitir que a autoridade policial analisasse as circunstâncias e adotasse as medidas cabíveis.
A prática de ato de natureza s3xual ou obsc3na em local público pode, dependendo das circunstâncias, ser enquadrada como ato obsc3no, previsto no artigo 233 do Código Penal.
O caso foi registrado na 129ª DP, em Iguaba Grande.
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