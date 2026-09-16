Com 56,73 pontos, Iguaba ocupa a 5ª posição entre os municípios do estado do Rio de Janeiro Foto: Reprodução
Iguaba Grande lidera desenvolvimento sustentável na Região dos Lagos
Arraial do Cabo, Búzios, Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama aparecem na sequência do levantamento nacional
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