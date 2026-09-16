Com 56,73 pontos, Iguaba ocupa a 5ª posição entre os municípios do estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Com 56,73 pontos, Iguaba ocupa a 5ª posição entre os municípios do estado do Rio de Janeiro Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2026 18:27

Iguaba Grande aparece na liderança da Região dos Lagos no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR), levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis que avalia os 5.570 municípios brasileiros a partir de indicadores relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Com 56,73 pontos, Iguaba ocupa a 5ª posição entre os municípios do estado do Rio de Janeiro e a 887ª colocação no ranking nacional. O município alcançou 39 das metas avaliadas.

Na sequência regional aparecem Arraial do Cabo, com 55,88 pontos; Búzios, com 54,92; Saquarema, com 54,87; Cabo Frio, com 51,93; São Pedro da Aldeia, com 50,32; e Araruama, com 48,36.

O resultado coloca Iguaba à frente de municípios que possuem perfis econômicos, populacionais e orçamentários bastante distintos. O índice considera áreas como saneamento, saúde, educação, infraestrutura, emprego, meio ambiente, segurança e redução das desigualdades, permitindo também identificar onde cada cidade ainda precisa avançar.

Onde Iguaba avançou — e onde ainda precisa melhorar

O desempenho de Iguaba é puxado principalmente pelos indicadores de consumo e produção responsáveis, que alcançou nota 100, além de energia limpa e acessível (87,77), água limpa e saneamento (83,49) e ação contra a mudança global do clima (82,58).

O levantamento, porém, também aponta desafios. A cidade teve avaliações muito baixas em igualdade de gênero, indústria, inovação e infraestrutura, proteção à vida terrestre e paz, justiça e instituições eficazes.

O cenário mostra que a liderança regional não significa que todos os indicadores estejam resolvidos. Pelo contrário: o próprio índice permite identificar áreas nas quais os municípios ainda precisam avançar para alcançar as metas estabelecidas pela ONU para 2030.

Na comparação regional, Arraial do Cabo aparece em segundo, com destaque para saneamento, energia e preservação dos recursos marinhos. Já Búzios e Saquarema ficam na faixa seguinte, enquanto Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama apresentam pontuações menores no levantamento.

O ranking, portanto, coloca Iguaba Grande no centro da discussão regional sobre desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que expõe desafios que permanecem espalhados por toda a Região dos Lagos.