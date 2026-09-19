A unidade será destinada à realização de consultas, exames e procedimentos da rede pública de Saúde.Foto: Reprdução
Nova Policlínica Municipal será construída ao lado da UPA em Iguaba
Unidade terá seis consultórios, quatro salas de exames, espaço para pequenas cirurgias e atendimento de doenças transmissíveis com entrada separada
Nova Policlínica Municipal será construída ao lado da UPA em Iguaba
Unidade terá seis consultórios, quatro salas de exames, espaço para pequenas cirurgias e atendimento de doenças transmissíveis com entrada separada
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Iguaba Grande lidera desenvolvimento sustentável na Região dos Lagos
Arraial do Cabo, Búzios, Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama aparecem na sequência do levantamento nacional
Comerciantes cobram transparência após prejuízos na festa de Casimiro
Trabalhadores e frequentadores criticam cobranças de taxas altas, omissão de dados públicos e indícios de favorecimento em contrato milionário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.