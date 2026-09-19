A unidade será destinada à realização de consultas, exames e procedimentos da rede pública de Saúde. - Foto: Reprdução

A unidade será destinada à realização de consultas, exames e procedimentos da rede pública de Saúde.Foto: Reprdução

Publicado 19/09/2026 13:55

As obras da nova Policlínica Municipal de Iguaba Grande serão iniciadas ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A unidade será destinada à realização de consultas, exames e procedimentos da rede pública de Saúde.

A nova Policlínica contará com seis consultórios, quatro salas de exames, sala para pequenas cirurgias, sala de recuperação pós-procedimentos e espaços para a realização de eletrocardiogramas e curativos.

A unidade será voltada principalmente ao atendimento de especialidades médicas e à realização de exames e procedimentos que complementam os serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Entre os espaços previstos está um consultório para atendimento de doenças transmissíveis, com entrada reservada e separada dos demais ambientes. Segundo o município, a medida busca garantir privacidade aos pacientes e organizar o fluxo de atendimento.

A construção ao lado da UPA também permitirá a integração entre os serviços de saúde, ampliando a estrutura disponível para os moradores de Iguaba Grande.

Para o prefeito Fabinho Costa, a unidade faz parte dos investimentos realizados na área da Saúde.

“Estamos trabalhando para que Iguaba Grande tenha uma saúde cada vez mais estruturada e preparada para atender a nossa população. A nova Policlínica será um espaço moderno, com diferentes serviços reunidos em um único local, ampliando a nossa capacidade de atendimento e oferecendo mais conforto e segurança para os pacientes e profissionais”, destacou o prefeito.

A nova Policlínica integra as ações para ampliar a estrutura física da rede de Saúde e atender à demanda pelos serviços públicos no município.

A secretária municipal de Saúde, Karin Netto, afirmou que o projeto foi elaborado para ampliar a oferta de serviços e organizar os atendimentos da rede municipal.

“A Policlínica chega para fortalecer a nossa rede e ampliar o acesso da população a consultas, exames e procedimentos. Cada ambiente foi planejado pensando nas necessidades dos pacientes e também na qualidade do trabalho das equipes. A estrutura para atendimento de doenças transmissíveis, com acesso separado, é um exemplo desse cuidado com a organização e a privacidade”, afirmou Karin.