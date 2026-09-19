Escola Municipal Professora Eliane dos Santos Tavares - Foto: Reprodução

Escola Municipal Professora Eliane dos Santos TavaresFoto: Reprodução

Publicado 19/09/2026 14:03

A Escola Municipal Professora Eliane dos Santos Tavares, no bairro Vila Nova, em Iguaba Grande , realiza no próximo dia 19 de setembro o “Escola Aberta 2026”. A programação acontece das 8h às 12h, na quadra da unidade, com serviços e atividades para alunos, familiares e a comunidade escolar.

O evento será realizado em parceria com as secretarias da Mulher, Cultura, Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento e Comunicação, que participarão da programação com diferentes ações.

Entre as atividades previstas estão aferição de pressão arterial, avaliação odontológica, palestras, exposições, orientações e oficinas. Os alunos da unidade também receberão kits de higiene. O público poderá participar de sorteios e receber brindes.

A programação terá ainda momentos de confraternização, com churrasco, quitutes e música ao vivo com o grupo Junto e Misturado. A proposta do “Escola Aberta” é aproximar a escola das famílias e da comunidade, reunindo serviços, informações e atividades em diferentes áreas.