Escola Municipal Professora Eliane dos Santos TavaresFoto: Reprodução
Escola realiza evento com serviços e atividades em Iguaba Grande
Programação acontece no dia 19 de setembro, das 8h às 12h, com ações voltadas para alunos, familiares e comunidade escolar
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Nova Policlínica Municipal será construída ao lado da UPA em Iguaba
Unidade terá seis consultórios, quatro salas de exames, espaço para pequenas cirurgias e atendimento de doenças transmissíveis com entrada separada
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Iguaba Grande lidera desenvolvimento sustentável na Região dos Lagos
Arraial do Cabo, Búzios, Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama aparecem na sequência do levantamento nacional
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