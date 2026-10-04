Bandeira e santinhos apreendidos duranta a ação - Polícia Militar

Bandeira e santinhos apreendidos duranta a açãoPolícia Militar

Publicado 04/10/2026 15:26

Representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apreenderam propaganda política irregular durante fiscalizações no município de Iguaba Grande , localizado na Região dos Lagos. Na manhã deste domingo (4), um homem de 66 anos e uma mulher de 40 anos foram encaminhados à 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) após serem flagrados portando diversos materiais de campanha. A ação contou com o apoio ostensivo de policiais militares lotados no 42º Batalhão de Polícia Militar. Entre os itens apreendidos pelas equipes de fiscalização estavam centenas de santinhos, adesivos de candidatos e uma bandeira de propaganda eleitoral.

A abordagem ocorreu no âmbito de uma série de operações de monitoramento e fiscalização intensificadas durante o período de votação. Os agentes fiscalizadores identificaram a conduta no momento em que realizavam patrulhamento pelas vias da cidade para coibir práticas ilícitas. Todo o material encontrado em posse da dupla foi retido e devidamente catalogado pelas autoridades policiais para instruir o procedimento legal instaurado na delegacia da cidade, onde as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas.

Legislação proíbe panfletagem no dia do pleito

A legislação eleitoral brasileira estabelece regras rígidas em relação à veiculação de propaganda no dia da votação para garantir a igualdade de condições entre os candidatos e a liberdade de escolha do eleitor. De acordo com a Lei das Eleições, a distribuição de qualquer tipo de material impresso, como santinhos, panfletos ou adesivos, é considerada crime no dia do pleito. A prática, comumente conhecida como derrame de material de propaganda ou boca de urna, configura infração grave e pode resultar em penalidades que incluem detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade, além da aplicação de multa.

A Justiça Eleitoral e as forças de segurança reforçam que a única manifestação permitida no dia da votação é a individual e silenciosa por parte do eleitor. Isso significa que é autorizado o uso de broches, dísticos, adesivos ou bandeiras, desde que a pessoa não realize abordagem a terceiros, não promova aglomerações e não tente influenciar o voto de outros cidadãos. O envio ou entrega de panfletos e a abordagem de eleitores nas proximidades dos locais de votação são condutas ativamente combatidas pelas equipes de fiscalização.

Após chegarem à 129ª DP, o homem e a mulher prestaram esclarecimentos, tiveram os materiais apreendidos formalmente e foram liberados logo em seguida. As investigações e apurações sobre as circunstâncias da abordagem e a origem do material impresso seguem em andamento pelas instâncias competentes.

A reportagem tentou contato com os envolvidos para obter seus posicionamentos sobre a abordagem e o material apreendido, mas eles não foram localizados até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto para manifestação. A Polícia Militar e o Ministério Público mantêm as ações de fiscalização ostensiva nas ruas para assegurar a ordem do pleito na região.