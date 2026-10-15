O suspeito foi levado para a 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba GrandeReprodução
Atendimento à vítima e ação rápida das forças de segurança
Diante da gravidade e do risco iminente à integridade física da mãe e do bebê, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências de busca ostensiva e varreduras pela região sob a coordenação da delegada titular da unidade, Janaína Peregrino. Com base nos dados levantados sobre a rotina e os possíveis itinerários do suspeito, os agentes conseguiram localizar F. C. D. e efetuar a sua captura nas proximidades da própria residência onde os fatos ocorreram. A criança foi resgatada em segurança pelas forças policiais e entregue aos cuidados adequados.
Devido aos cortes e lesões sofridas na mão durante o ataque, a mulher foi encaminhada para unidades de pronto atendimento da rede municipal de saúde para receber os devidos cuidados médicos e curativos. Posteriormente, ela realizou o exame pericial de corpo de delito para a juntada de provas materiais no inquérito.
Enquadramento legal e medidas protetivas urgentes
Para assegurar a integridade física e emocional da vítima diante dos fatos narrados, a autoridade policial solicitou formalmente à Justiça a concessão de medidas protetivas de urgência. O homem preso permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário, devendo passar pela audiência de custódia onde o juiz analisará a manutenção ou alteração do status da prisão.
A reportagem buscou contato com os órgãos competentes e tentou localizar a defesa técnica do investigado F. C. D. ou seus representantes legais para a inclusão de seu posicionamento na matéria. Contudo, até o fechamento e a publicação deste texto, não houve retorno ou indicação de advogado constituído nos autos. O espaço segue aberto para eventuais manifestações e esclarecimentos da defesa.
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