O suspeito foi levado para a 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba GrandeReprodução

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Renata Cristiane
Um homem identificado pelas iniciais F. C. D. foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã da última quarta-feira (14), em Iguaba Grande, após agredir a própria companheira com um golpe de faca e fugir do local levando o filho do casal, uma criança de apenas 1 ano de idade. A ação policial foi desencadeada imediatamente após a vítima procurar atendimento junto às autoridades competentes e relatar os abusos sofridos dentro da residência da família, mobilizando equipes de segurança e assistência social do município da Região dos Lagos.

Atendimento à vítima e ação rápida das forças de segurança
Conforme as informações registradas na ocorrência policial, a mulher buscou auxílio na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) acompanhada por agentes da Patrulha Maria da Penha, vinculada à Guarda Municipal de Iguaba Grande. No local, a vítima relatou aos inspetores de plantão detalhes sobre os momentos de violência física e psicológica enfrentados no imóvel familiar, destacando o momento em que o agressor golpeou sua mão com uma faca e, em seguida, retirou o bebê do imóvel, tomando rumo ignorado pelas vias da cidade.

Diante da gravidade e do risco iminente à integridade física da mãe e do bebê, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências de busca ostensiva e varreduras pela região sob a coordenação da delegada titular da unidade, Janaína Peregrino. Com base nos dados levantados sobre a rotina e os possíveis itinerários do suspeito, os agentes conseguiram localizar F. C. D. e efetuar a sua captura nas proximidades da própria residência onde os fatos ocorreram. A criança foi resgatada em segurança pelas forças policiais e entregue aos cuidados adequados.

Devido aos cortes e lesões sofridas na mão durante o ataque, a mulher foi encaminhada para unidades de pronto atendimento da rede municipal de saúde para receber os devidos cuidados médicos e curativos. Posteriormente, ela realizou o exame pericial de corpo de delito para a juntada de provas materiais no inquérito.

Enquadramento legal e medidas protetivas urgentes
De acordo com o relatório da corporação, o homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante com base nos dispositivos previstos na legislação brasileira para a prevenção e punição da violência doméstica. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra a mulher.

Para assegurar a integridade física e emocional da vítima diante dos fatos narrados, a autoridade policial solicitou formalmente à Justiça a concessão de medidas protetivas de urgência. O homem preso permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário, devendo passar pela audiência de custódia onde o juiz analisará a manutenção ou alteração do status da prisão.

A reportagem buscou contato com os órgãos competentes e tentou localizar a defesa técnica do investigado F. C. D. ou seus representantes legais para a inclusão de seu posicionamento na matéria. Contudo, até o fechamento e a publicação deste texto, não houve retorno ou indicação de advogado constituído nos autos. O espaço segue aberto para eventuais manifestações e esclarecimentos da defesa.