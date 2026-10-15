Criminoso sendo levado para 129ª Delegacia de Polícia acompanhada por agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal Foto:Reprodução
Homem é preso após agredir companheira com faca e fugir com bebê em Iguaba
Suspeito de 24 anos foi localizado perto de casa e autuado em flagrante na delegacia local por violência doméstica
Homem é preso após agredir companheira com faca e fugir com bebê em Iguaba
Suspeito de 24 anos foi localizado perto de casa e autuado em flagrante na delegacia local por violência doméstica
Sem cumprir PCCV, Ramon enfrenta nova greve de docentes em Casimiro
Categoria cobra aplicação da lei aprovada pela própria gestão, pagamento de férias e estabilidade de concursados
Homem é preso após agredir mulher com faca e fugir com bebê em Iguaba
Suspeito foi autuado em flagrante por violência doméstica na 129ª DP; vítima teve ferimentos na mão e recebeu socorro na Região dos Lagos
Douglas Ruas lidera mobilização política e reúne apoiadores em Cabo Frio
Ato na Região dos Lagos reuniu lideranças políticas e destacou prioridades como segurança pública, combate ao feminicídio e investimentos no interior do estado
Frente da direita da Região dos Lagos se une no Rio para alavancar votos
O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
Serginho acerta tudo na eleição de 2026
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.