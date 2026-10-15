Criminoso sendo levado para 129ª Delegacia de Polícia acompanhada por agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal - Foto:Reprodução

Criminoso sendo levado para 129ª Delegacia de Polícia acompanhada por agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal Foto:Reprodução

Publicado 15/10/2026 18:50

Um homem identificado pelas iniciais F. C. D. foi preso em flagrante por agentes da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (14), no município de Iguaba Grande . O suspeito é acusado de ter esfaqueado a própria companheira durante um desentendimento familiar e, em seguida, ter fugido da residência do casal levando o filho de apenas 1 ano de idade.

A ocorrência mobilizou as forças de segurança locais logo após a vítima comparecer à sede da 129ª Delegacia de Polícia (Iguaba Grande) acompanhada por agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. A mulher relatou detalhadamente o episódio de agressão física com arma branca e denunciou que o homem havia levado a criança sem o seu consentimento.

Após o acolhimento inicial da denunciante, a equipe de policiais civis deu início às diligências de campo sob o comando e coordenação da delegada titular da unidade, Janaína Peregrino. Os agentes efetuaram patrulhamento nas imediações do endereço informado e conseguiram localizar e deter o suspeito nas proximidades da casa onde a agressão ocorreu.

Procedimentos médicos e autuação em flagrante

A mulher apresentava cortes e ferimentos na região da mão, resultantes das agressões sofridas no imóvel. Ela foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento para receber os cuidados médicos necessários e, posteriormente, submetida ao exame de corpo de delito no Posto Regional de Polícia Técnico e Científica (PRPTC) para laudo pericial.

Conforme as informações prestadas pela Polícia Civil, o investigado foi autuado em flagrante delito com base na Lei Maria da Penha. O homem responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica no âmbito das relações domésticas e familiares.

Para resguardar a integridade física e emocional da vítima e da criança, a autoridade policial solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência junto ao Poder Judiciário. O preso foi transferido para o sistema prisional, onde aguardará a realização da audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem buscou contato com a defesa do suspeito preso e com os órgãos municipais de assistência social para verificar o acompanhamento prestado à família e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.