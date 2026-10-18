Simulacro de arma de fogo. - Foto: Reprodução

Simulacro de arma de fogo.Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2026 14:03 | Atualizado 18/10/2026 16:05

Dois adolescentes foram abordados por agentes da Guarda Municipal após serem flagrados portando um objeto com características idênticas às de uma arma de fogo durante o evento infantil Iguakids, realizado na tarde deste sábado (17), no município de Iguaba Grande . Durante a busca pessoal, as equipes de segurança confirmaram que se tratava de um simulacro de pistola, e os jovens foram encaminhados para a 129ª Delegacia de Polícia (Iguaba Grande) para a formalização do registro.

De acordo com as informações prestadas pelas equipes que atuavam no local, a intervenção ocorreu por volta das 18h, enquanto guardas municipais realizavam o patrulhamento preventivo na área da celebração comunitária. Frequentadores e famílias presentes no evento acionaram a guarnição após observarem dois indivíduos caminhando pelo espaço com volumes suspeitos dispostos na altura da cintura, simulando o porte de armamento de fogo.

Ao notarem a aproximação dos agentes municipais, os dois adolescentes apresentaram comportamento esquivo e nervosismo acentuado, o que motivou a abordagem imediata por parte da equipe. Durante a revista tática de segurança, os guardas localizaram e apreenderam a réplica de arma de fogo que era levada pelos menores de idade em meio ao público infantil.

Encaminhamento policial e procedimentos legais

Diante da constatação do ilícito e do fato de que ambos os abordados não portavam documentos oficiais de identificação civil no momento da ação, os agentes efetuaram o recolhimento do material e conduziram os adolescentes até a sede da unidade policial de plantão para a checagem dos dados pessoais e comunicação aos responsáveis legais.

A utilização de réplicas e simulacros de armas de fogo em espaços de grande aglomeração gera risco à segurança coletiva e pode configurar atos infracionais análogos a crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Até o momento da publicação desta matéria, os órgãos de segurança pública não divulgaram detalhes formais sobre as medidas socioeducativas ou procedimentos administrativos adotados pela autoridade policial após a apresentação do caso na delegacia.

A reportagem buscou contato com a Polícia Civil e com o Conselho Tutelar de Iguaba Grande para verificar a identificação dos responsáveis e o acompanhamento prestado aos adolescentes e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.