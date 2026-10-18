Simulacro de arma de fogo.Foto: Reprodução
Adolescentes são abordados com simulacro de arma em evento infantil
Caso ocorreu na tarde de sábado durante o Iguakids e jovens foram conduzidos à delegacia de Iguaba Grande
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Justiça e democracia entram em cena para 250 estudantes em Rio das Ostras
Iniciativa idealizada pelo vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e pelo desembargador José Muiños Piñeiro Filho chegou pela primeira vez ao município
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Suspeito foi autuado em flagrante por violência doméstica na 129ª DP; vítima teve ferimentos na mão e recebeu socorro na Região dos Lagos
Douglas Ruas lidera mobilização política e reúne apoiadores em Cabo Frio
Ato na Região dos Lagos reuniu lideranças políticas e destacou prioridades como segurança pública, combate ao feminicídio e investimentos no interior do estado
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