Corporação Musical de Iguaba Grande está entre as atrações - Divulgação

Corporação Musical de Iguaba Grande está entre as atraçõesDivulgação

Publicado 21/10/2026 14:33

O município de Iguaba Grande recebe, entre os dias 27 e 29 de outubro, a sexta temporada do Festival Literário Energia para Ler . Com entrada gratuita, o evento será realizado na Praça Municipal José Gomes Filho, conhecida como Praça da Estação, e terá uma programação que reúne literatura, música, teatro, dança, contação de histórias e atividades para crianças. A iniciativa também contará com apresentações de artistas locais, participação de dez escolas municipais e uma biblioteca com mais de 2 mil títulos disponíveis para compra a preços acessíveis. Festival Literário Energia para Ler é uma iniciativa voltada à promoção da leitura e à valorização da cultura nos municípios fluminenses.

O festival retorna a Iguaba Grande, que recebeu o projeto em 2024, e dá continuidade ao circuito realizado em 2026 nos municípios de Paraíba do Sul, São Fidélis e Itaocara. A proposta é ampliar o acesso da população às diferentes manifestações artísticas, incentivar o contato com os livros e criar oportunidades para que estudantes, artistas e produtores culturais apresentem seus trabalhos.

Programação reúne música, dança e teatro

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar apresentações de dança, capoeira, violão, violino, teclado e teatro. A agenda inclui ainda saraus, contação de histórias e atrações musicais, entre elas o cantor Alexandre Touguinho, a Banda Marcial da COMIG e o Pagode dos Amigos.

A programação também terá participação de dez escolas municipais, com atividades desenvolvidas na rede pública de ensino. As apresentações vão mostrar a criatividade dos estudantes e os trabalhos realizados nas unidades escolares. Um dos espaços destinados a essas produções será a Ciranda dos Talentos, voltada à divulgação das atividades artísticas desenvolvidas pelos alunos.

Além dos espetáculos, o festival contará com ambientes instagramáveis e uma área dedicada à leitura. A biblioteca disponibilizará mais de 2 mil títulos para compra a preços acessíveis, oferecendo ao público a possibilidade de adquirir livros durante o evento.

Para o curador Rodrigo Lobo, a proposta é aproximar a população de diferentes expressões culturais e reconhecer a produção artística dos municípios participantes.

“A literatura dialoga com a música, o teatro e outras manifestações artísticas. Valorizar os talentos de cada cidade é reconhecer a riqueza cultural desses territórios e incentivar novas oportunidades para quem produz arte”, afirmou.

Festival terá atrações para crianças e famílias

O público infantil terá uma programação própria, organizada pela Agitação Festas. Entre as atrações anunciadas estão os espetáculos Chapeuzinho Vermelho, A Fazendinha Encantada e O Fantástico Mundo Disney.

Também estão previstas apresentações musicais, brincadeiras e atividades interativas destinadas às crianças e às famílias. A proposta é combinar entretenimento e experiências culturais em atividades que estimulem a participação dos pequenos.

Segundo Letícia Prado, representante da Agitação Festas, a programação busca proporcionar momentos de diversão associados ao contato com a arte.

“Queremos que crianças e famílias vivam a cultura de forma divertida, participativa e cheia de descobertas. A arte desperta a imaginação e cria experiências que ficam na memória”, destacou.

Concurso artístico terá premiação no dia 29

Outro destaque da programação será a premiação do Concurso das Artes Luzes da Cidade, marcada para 29 de outubro. A iniciativa incentiva a criatividade e a expressão artística de crianças e jovens e contempla três categorias: redação, desenho e audiovisual.

As inscrições para a edição de 2026 terminam em 26 de outubro. Os interessados devem consultar os canais oficiais do projeto para verificar as orientações, os critérios de participação e as demais informações sobre o concurso.

A agenda também prevê o Simpósio Energia para Ler, com participação de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A atividade integra a proposta de aproximar a comunidade escolar das ações culturais e literárias promovidas pelo festival.

Evento tem entrada gratuita na Praça da Estação

O Festival Literário Energia para Ler é realizado pela Motivos Produções, com patrocínio da Enel e apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A iniciativa busca democratizar o acesso aos livros, estimular o interesse pela leitura e valorizar as identidades culturais das cidades que integram o circuito. Em Iguaba Grande, a programação reúne atividades para diferentes faixas etárias, com apresentações artísticas, produções escolares, atrações infantis e espaços destinados ao contato com a literatura.