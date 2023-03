Vacinação em Itaboraí - Foto: Divulgação

Vacinação em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 02/03/2023 17:13 | Atualizado 02/03/2023 17:14

Itaboraí - Itaboraí começará a vacinação com a Pfizer Bivalente nas unidades de Saúde, a partir desta quinta-feira (02/03), para idosos acima de 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores, além de pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a vacinação de reforço com este imunizante será realizada, inicialmente, de forma escalonada seguindo grupos prioritários.

Os demais grupos prioritários serão incluídos de acordo com o envio de doses do Ministério da Saúde. Para receber a dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente, é necessário ter o esquema primário de vacinação contra a Covid-19 completo e ter no mínimo 4 meses de intervalo da última dose.

A vacina Bivalente é uma versão atualizada e que protege contra o vírus original da Covid-19 e a variante Ômicron. A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Katiuscia Lessa, destaca que toda a população acima de 12 anos e que faça parte do grupo prioritário irá receber a dose de reforço.

"É importante deixar claro que toda a população acima de 12 anos de idade e que faça parte do grupo prioritário irá receber a dose de reforço. A vacina é segura e eficaz, além de reduzir os riscos de internações e óbitos", explicou a diretora.

Ao todo, o município conta com 31 polos de vacinação, com o horário de atendimento à população de 9h às 16h.

Pessoas imunocomprometidas:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou medula óssea.

Pessoas vivendo com HIV.

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses > 20mg/dia de prednisona, ou equivalente, por > 14 dias.

Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, > 2mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10kg.

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.

Pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias).

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise.

Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

Pessoas com neoplasias hematológicas.

Polos de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha (Centro)

Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206 – Centro

— Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida – (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, s/n – Areal

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes – USF Ampliação

Rua Papa João XXIII, s/n – Ampliação

— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. N, lt. 10, qd. 18, Monte Verde.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.

— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.

— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade Básica de Saúde Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.

— Unidade de Saúde da Família Granjas Cabuçu

Endereço: Rua 6, nº 20, qd. 16, Granjas Cabuçu.

— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba (somente às quartas-feiras)

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

— Unidade Básica de Saúde Picos (de 15 em 15 dias)

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.

— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Cirlei Rodrigues Viana “Lelei” – (USF Santo Antônio)

Endereço: Rua 14, s/n – Qd. 09 Lt. 129 – Vila Gabriela

— Unidade Básica de Agro Brasil

Endereço: Rodovia RJ 116 – km 9,5 – Agrobrasil, Parque Nova Friburgo