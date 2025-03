Prefeitura de Itaboraí trabalha para diminuir impacto das chuvas na cidade - Foto: Divulgação

Prefeitura de Itaboraí trabalha para diminuir impacto das chuvas na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2025 09:30

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), segue atuando para reduzir os impactos das fortes chuvas que atingiram o município na última segunda-feira (24), com precipitação superior a 80 milímetros. Desde as primeiras horas desta terça-feira (25/03), equipes da SEMSERP realizam serviços como remoção de árvores tombadas, poda, desobstrução de caixas de esgoto e roçada no bairro Rio Várzea, um dos mais afetados pelo temporal. As ações também serão estendidas para bairros como: Outeiro das Pedras, São Joaquim, Retiro São Joaquim e Bela Vista.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, que cumpre agenda em Brasília, destacou, em chamada de vídeo com o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Elber Correa, a importância da atuação integrada das secretarias para garantir o bem-estar da população.

“Nossas equipes estão nas ruas trabalhando incansavelmente para realizar a limpeza de vias, desobstrução de bueiros e remoção de resíduos para minimizar os impactos da chuva. Se alguém precisar de ajuda, entre em contato com os canais da Defesa Civil através do número 199. Continuaremos daqui de Brasília buscando recursos para obras importantes na nossa Itaboraí, como o trevo de Manilha, mas é importante que a população não deixe de nos comunicar caso precise de ajuda. Estamos acompanhando de perto a situação e mobilizando todos os recursos necessários para recuperar as áreas afetadas o mais rápido possível. Nossa prioridade é garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores”, afirmou Marcelo Delaroli.

O subprefeito Hédio Mataruna reforçou que, apesar do alto volume de chuva, não houve registro de vítimas fatais.

"As secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social estão trabalhando em conjunto com a Defesa Civil para prestar assistência às famílias atingidas. Estamos disponibilizando abrigo, além da distribuição de água, cestas básicas e itens de limpeza. Enquanto houver necessidade, seguiremos com essas ações para garantir que todos os afetados sejam acolhidos", destacou o subprefeito Hédio Mataruna.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, ressaltou a importância do trabalho de recuperação das áreas afetadas e alertou sobre a necessidade do descarte correto do lixo doméstico.

"Nossas equipes estão atuando intensamente para minimizar os impactos da chuva. No entanto, a colaboração da população é fundamental. O descarte irregular de lixo contribui para o entupimento de bueiros e galerias pluviais, agravando os alagamentos. Pedimos que todos façam sua parte para manter a cidade mais segura", enfatizou o secretário.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil segue monitorando as áreas atingidas, atendendo chamados de emergência e adotando medidas preventivas para evitar novos transtornos. Além disso, a Prefeitura intensificou a distribuição de colchões, materiais de limpeza e cestas básicas para os bairros mais afetados.

O secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Ricardo Nunes, reforçou o compromisso da equipe com a segurança da população.

"Estamos nas ruas desde as primeiras horas do dia, prestando assistência às famílias e monitorando as áreas de risco. A Defesa Civil segue alerta e pronta para agir diante de qualquer nova ocorrência", destacou o coronel.

A Prefeitura de Itaboraí reforça que os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em casos de emergência.