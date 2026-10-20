Itaboraí realiza 8ª semana da campanha de vacinação antirrábica em diferentes bairros - Foto: Divulgação

Itaboraí realiza 8ª semana da campanha de vacinação antirrábica em diferentes bairrosFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2026 11:57 | Atualizado 20/10/2026 11:57

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEMPDA), realiza, nesta semana, a 8ª etapa da campanha de vacinação antirrábica , com atendimento em diferentes bairros do município.

A programação começou nesta segunda-feira (19/10), com equipes nos bairros Perobas, Jardim Teresópolis, João Caetano e Nova Cidade. Na terça-feira (20/10), a vacinação continua em João Caetano, Nova Cidade, Pacheco e Vila Brasil. Já na quarta-feira (21/10), os atendimentos acontecem em Vila Brasil, João Caetano e Pacheco.

Na quinta-feira (22/10), as equipes estarão em Visconde de Vila, Granja Mirassol e Novo Horizonte. A programação segue até sexta-feira (23/10), com atendimento em Novo Horizonte.

Os atendimentos serão realizados, em sua maioria, das 9h às 14h, conforme os locais definidos para cada comunidade. A mobilização busca facilitar o acesso dos tutores à vacinação, contribuindo para a prevenção da raiva e para a proteção dos animais e da população.

A Prefeitura orienta que os tutores aproveitem a passagem das equipes pelos bairros para manter a vacinação dos animais em dia e contribuir para a saúde pública.

Confira a programação com datas, locais e horários:

Data: 19 a 23 de outubro

Horário: das 9h às 14h, conforme a programação.

Segunda-feira (19/10)

-Perobas: Escola Municipalizada José Maria de Oliveira (Estrada de Perobas).

-Jardim Teresópolis: Campo do Simar (Rua K, lote 15).

-João Caetano: ao lado da E.M. Luzia Gomes (Praça do Itambi).

-Nova Cidade: ao lado do CIEP Pascoal Carlos Magno (Av. Américo Cardoso, s/nº).

Terça-feira (20/10)

-João Caetano: ao lado da E.M. Luzia Gomes (Praça do Itambi).

-Nova Cidade: ao lado do CIEP Pascoal Carlos Magno (Av. Américo Cardoso, s/nº).

-Pacheco: ao lado da Escola Municipalizada José Leandro (Rodovia RJ-114, km 11).

-Vila Brasil: ao lado da Escola Municipal Antônio Carlos Rodrigues Mororó (Rua Bahia).

Quarta-feira (21/10)

-Vila Brasil: Escola Municipal Antônio Carlos Rodrigues Mororó (Rua Bahia).

-João Caetano: ao lado do Bar do Bicude (Rua 16, nº 2).

-Pacheco: ao lado da E.M. Adilson Rodrigues Soares (Estrada Dr. Fidélis de Azevedo Alves, s/nº, Monte Vidil).

Quinta-feira (22/10)

-Visconde de Vila: Campo de Futebol Ferroviário (Rua Dráuzio Lemos, s/nº).

-Granja Mirassol: ao lado da C.E. Jovina do Amaral de Oliveira (RJ-114, km 18, nº 18 — ponto final do ônibus).

-Novo Horizonte: Campo de Futebol Novo Horizonte (Rua Prefeito Alto Rodrigues de Freitas)

Sexta-feira (23/10)

-Novo Horizonte: Campo de Futebol Novo Horizonte (Rua Prefeito Alto Rodrigues de Freitas).