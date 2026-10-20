Caminhada Rosa pela prevenção aconteceu no último sábado em Itaboraí - Foto: Divulgação

Caminhada Rosa pela prevenção aconteceu no último sábado em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2026 12:08

O rosa tomou conta das ruas de Itaboraí na manhã do último sábado (17/10), durante a Caminhada Rosa, promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Saúde (SEMSA), de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Turismo e Eventos (SEMTUR). O evento reuniu mais de 3.500 inscritos e contou com a participação do Instituto Amigas do Peito.

Além de incentivar a prática de atividades físicas, a caminhada ofereceu uma programação voltada à saúde, ao bem-estar e à valorização da mulher. Durante o evento, a SEMSA disponibilizou equipes para atender as participantes, com serviços de aferição da pressão arterial e encaminhamentos para a realização de mamografias, reforçando a importância do acompanhamento regular da saúde. Ao todo foram realizadas 85 marcações .

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou a importância do Outubro Rosa como um período de incentivo ao autocuidado e de atenção à saúde feminina.

“Outubro é um mês muito especial para a gente. É um mês em que chamamos aquela mulher no cantinho e falamos: Este mês é seu, é para você se cuidar, se olhar e proteger sua família. Porque a mulher saudável protege a família dela”, ressaltou a secretária.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, explicou a importância do esporte na prevenção a doenças e melhora na qualidade de vida.

“Quando nos cuidamos, fazemos os exames periódicos e exercícios físicos, estamos mostrando o amor próprio e o cuidado com o nosso corpo. Mantermos nosso corpo saudável é essencial na prevenção a doenças, e no enfrentamento do câncer. A mulher que pratica atividade física, tem muito mais chances de passar mais forte pelos desafios que o câncer de mama traz,” destacou a secretária.

O evento também contou com a presença de Renata Delaroli, esposa do deputado estadual Guilherme Delaroli, que compartilhou sua experiência pessoal com o câncer e reforçou a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde.

“É uma honra participar desse evento, porque, em 2020, eu também tive um câncer. Por isso, me solidarizo com todas as mulheres e entendo a importância deste mês. Nós, mulheres, precisamos, sim, nos tocar, fazer a prevenção e cuidar de nós mesmas”, declarou Renata.

A professora de educação física Eliana Corrêa, que também enfrentou o câncer de mama, participou da caminhada e compartilhou sua experiência de superação. Após identificar um nódulo durante o autoexame, ela passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Em agosto de 2026, recebeu a notícia de que estava em remissão e destacou a importância da prevenção e da adoção de hábitos saudáveis.

“Descobri o câncer de mama por meio do autoexame durante uma viagem e passei por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Hoje, estou em remissão e reforço a importância da prevenção, da atividade física e do autocuidado. Precisamos observar os sinais que o nosso corpo dá e nunca perder a fé e a esperança”, ressaltou Eliana.

A presidente do Instituto Amigas do Peito, Rose Knupp, destacou o papel da prevenção e do diagnóstico precoce no enfrentamento ao câncer. A instituição oferece acolhimento a mulheres, crianças e homens que passam pelo tratamento da doença.

“O câncer não é o fim. Ele pode ser um recomeço. Quando descoberto precocemente, as chances de cura são maiores. Precisamos olhar com mais atenção para nós mesmos e fortalecer as campanhas de prevenção para reduzir esses números. A prevenção é sempre muito melhor do que o tratamento”, ressaltou Rose.

O evento contou com diversas atividades, que promoveram momentos de integração, acolhimento e descontração entre as participantes.

